ABD'nin New York kentinde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu kez de Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'la yaptığı görüşmeyle gündemde. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için gittiği ABD'de birbiri ardına görüşmeler gerçekleştiren Başkan Erdoğan, Musk ile olan samimi diyaloğuyla dünya gündemine oturdu.

İKİLİNİN SAMİMİ ANLARI ÇOK KONUŞULDU

New York'taki Türkevi'nde gerçekleşen görüşmeye şarkıcı Grimes'tan olan oğlu "AE A-XII" ile katılan Musk çok konuşuldu. Başkan Erdoğan Musk'a kendi yazdığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabının İngilizce versiyonunun yanı sıra Musk'ın çocuğuna da futbol topu hediye etti. Başkan Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin uzay programı kapsamında atılan ve atılacak adımlarda SpaceX ile işbirliği imkanlarının doğabileceğini belirterek, Musk'ı İzmir'de düzenlenecek TEKNOFEST'e de davet etti.

"OĞLUMA BEN BAKIYORUM"

Görüşmede yaşanan samimi anlar ise çok konuşuldu. Musk'ın oğluna topu hediye ettiği sırada "Topla arası iyi midir?" sorusunu yönelten Başkan Erdoğan Musk'a da sorular yöneltti. Başkan Erdoğan'ın "Eşin nerede?" sorusuna Musk, "Biz ayrı yaşıyoruz. O şu an San Francisco'da. Onun için oğluma ben bakıyorum" cevabını verdi.

X'İ NEDEN GETİRDİ?

Samimi anlar dünyada gündem olurken Musk'ın görüşmeye neden oğlunu getirdiğinin arkasındaki sır perdesi de aralandı. Geçtiğimiz günlerde Grimes'tan gizli bir çocuğu olduğu daha ortaya çıkan ve çocuklarının sayısı 11'e yükselen Musk'ın oğlu "AE A-XII"ı daha önce de satın aldığı Twitter'ın genel kurul toplantısına götürdüğü ortaya çıktı.

ANNESİ AÇIKLAMIŞ

2022 yılında yapılan bir toplantıda, adını şimdilerde X olarak değiştirdiği sosyal medya platformunun toplantısına götüren Musk'ın bu kararının arkasında yatan nedenleri ise çocuklarının annesi Grimes açıklamıştı.

2022 yılında verdiği bir röportajda, Musk'ın önemli bulduğu tüm görüşmelere oğlu "AE A-XII"ı götürdüğünü belirten Grimes, Musk'ın bunu "AE A-XII"ı "veliahtı" olarak gördüğü için yaptığını söyledi. Çocuğunu şimdiden önemli toplantılara ve ortamlara alıştırmaya başladığını söyleyen Grimes, Musk'ın işlerini gelecekte oğlu "AE A-XII"ye devretmek istediğinin de sinyallerini verdi.