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Merakla beklenen rapor yayımlandı! Sabiha Gökçen Havalimanı Avrupa'ya damgasını vurdu

Avrupa Havalimanları Konseyinin (ACI Europe) Mart 2025 Hava Trafik Raporu yayımlandı. Söz konusu rapora göre Avrupa'da en hızlı büyüyen havalimanı Sabiha Gökçen oldu.

AA6 Mayıs 2025 Salı 19:24 - Güncelleme:
Merakla beklenen rapor yayımlandı! Sabiha Gökçen Havalimanı Avrupa'ya damgasını vurdu
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki ve Sabiha Gökçen Havalimanı meydan otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, ACI Europe'un mart ayı hava trafik raporu verileri yer aldı.

Açıklamada, marttaki yolcu sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,6 artış sağlayan Sabiha Gökçen Havalimanı'nın, 40 milyonun üzerinde yolcuya hizmet veren havalimanları kategorisinde geçen yıla kıyasla Avrupa'da en hızlı büyüyen havalimanı olduğu belirtildi.

YÜZDE 9 ARTTI

Yılın ilk çeyreğinde de geçen yılın aynı dönemine göre yolcu sayısının yüzde 9 arttığına işaret edilen açıklamada, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın bu artışla da Avrupa'daki havalimanları arasında en fazla büyüme gösteren ikinci havalimanı olduğu kaydedildi.

Bu başarıda emeği geçen tüm çalışan ve yolculara teşekkür edilen açıklamada, "Havacılıkta geleceğin rotası olmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadesi kullanıldı.

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