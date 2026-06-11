AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, milli takıma yönelik hazırlanan çalışmaya ilişkin dün bir açıklama yapmıştı. Çelik, şarkının adının "Siz hepiniz, biz Türkiye'yiz" olduğunu duyurdu.

Klibin A Milli Futbol Takımına Dünya Kupası yolunda önemli bir coşku katacağı ifade edildi.

Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği, aranjörlüğünü ve seslendirmesini Ceyhun Çelik'in gerçekleştirdiği eser; Türk halk müziğinin sevilen türkülerinden "Hadi Gülüm Yandan Yandan"ın, Millî Takım coşkusuna ve tribün atmosferine uygun şekilde yeniden yorumlanmasıyla hazırlandı.

Eser için hazırlanan özel klipte; ay-yıldızlı formayı gururla taşıyan futbolcularımızın sahadaki mücadeleleri, taraftarların tribünlerde oluşturduğu eşsiz atmosfer ve milletçe yaşadığımız sevinç anları bir araya getirildi. Klipte ayrıca Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın futbol sahalarından görüntülerine ve millî heyecanı paylaşan vatandaşlarımızın coşkusuna yer verilerek, Türkiye'nin ortak hedefler etrafında kenetlenme iradesi vurgulandı.

"Siz Hepiniz Biz Türkiye", yalnızca bir şarkı değil; sahada mücadele eden futbolcularımızla tribünlerde destek veren milyonlarca vatandaşımızı aynı heyecanda buluşturan bir birlik çağrısı niteliği taşıyor. Dünya Kupası yolunda Millî Takımımıza moral ve destek vermeyi amaçlayan eser, Türkiye'nin gücünü, inancını ve ortak sevincini yansıtan özel bir çalışma olarak hazırlandı.