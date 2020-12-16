Merakla bekleniyordu: Bugün hizmete giriyor! 4 saatlik mesafe 2 saate inecek

16 Aralık 2020 Çarşamba 09:49 - Güncelleme: 16 Aralık 2020 Çarşamba 09:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla birinci ve üçüncü kesimleri 4 Eylül'de törenle açılan Ankara-Niğde Otoyolu'nun, 113 kilometrelik otoyol ve 39 kilometrelik bağlantı yollarından oluşan ikinci kesimi de bugün devreye alınarak, projenin tamamı hizmet vermeye başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katılımının beklendiği Ankara-Niğde Otoyolu ikinci kesiminin açılışının Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yerinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Edirne'den Şanlıurfa'ya uzanan otoyol aksında önemli bir görev üstlenecek Ankara-Niğde Otoyolu'nun 113 kilometre otoyol ve 39 kilometre bağlantı yoluyla toplam 152 kilometrelik ikinci kesimindeki çalışmalar tamamlandı. Yolun, Ankara-Acıkuyu Kavşağı arasında kalan 119 kilometrelik ilk kesimi ile Alayhan ve Gölcük kavşakları arasındaki 59 kilometrelik üçüncü kesimi 4 Eylül'de düzenlenen törenle hizmete açılmıştı.

ULAŞIMDAN SANAYİYE, TİCARETTEN TURİZME KADAR KOLAYLIK

Edirne'den başlayarak, İstanbul ve Ankara üzerinden Güneydoğu'ya kadar uzanan otoyolun kesintisiz sağlanmasında önem arz eden ve 275 kilometre ana gövde, 55 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 330 kilometre uzunluğunda olan Ankara-Niğde Otoyolu, uluslararası erişimin yanı sıra ticari ve turistik ulaşımı da kesintisiz hale getirecek.

Otoyolla, yıllık 127 milyon 551 bin litre yakıt tasarrufu ve karbon emisyonunda 318 milyon 240 bin kilogram azalma sağlanacak. Güvenli seyahat imkanıyla 4 saat 14 dakikalık mesafeyi 2 saat 22 dakikaya indirecek Ankara-Niğde Otoyolu, böylece bölge sanayisinin gelişmesine de katkı verecek.

Otoyol, 1985 yılında Dünya Miras Listesi'ne dahil edilen Göreme Milli Parkı, Derinkuyu Yeraltı Şehri, Kaymaklı Yeraltı Şehri, Karlık Kilisesi, Aziz Theodore Kilisesi, Karain Güvercinlikleri ve Soğanlı Arkeolojik Alanı gibi turizm merkezlerine de ulaşımı kolaylaştıracak.

YOL GÜVENLİĞİ EN ÜST SEVİYEDE OLACAK

Ankara-Niğde Otoyolu dev bir proje olmanın ötesinde, yerli ve milli akıllı ulaşım sistemleriyle donatıldı.

Ankara-Niğde Otoyolu, akıllı sistemlerle donatılmış ana kontrol merkezinden yönetilecek. Bu sayede yol güvenliği en üst seviyede olacak.

1,3 milyon metre fiber optik ağı ve 500 trafik sensörü, meteorolojik ölçüm istasyonları, olay algılama kameraları, değişken mesaj sistemleri ile donatılan otoyolda Akıllı Ulaşım Sistemlerinin en gelişmiş örnekleri uygulandı.

YİD MODELİYLE İNŞAAT SÜRESİ 1 YIL KISALDI

Ankara-Niğde Otoyolu'nun hizmete açılmasıyla seyahat süresi 1 saat 52 dakika kısalacak. Otoyol, sağladığı yakıt ve zaman tasarrufu sayesinde, toplamda yıllık 1 milyar 600 milyon liralık bir kazanım sağlayacak. Bununla birlikte karbon salınımında çok önemli bir azalma sağlanacak.

Yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yapılan yol planlanandan 1 yıl önce bitirildi.

Otoyolun bünyesinde 19 köprülü kavşak, 3566 metre uzunluğunda 5 viyadük, 76 üst geçit köprüsü, 49 köprü, 120 alt geçit, 669 menfez, 2 bakım işletme merkezi, 5 bakım merkezi, 6 servis, 4 park alanı ve 14 ücret toplama sistemi bulunuyor.

Otoyolda, Ankara-Ahiboz arasında 30 kilometrelik kesimde 2x4, Ahiboz-Gölcük arasında 245 kilometrelik kesimde 2x3 şeritli ana otoyol ile güzergah boyunca 55 kilometrelik kesimde 2x2 şeritli bağlantı yolları bulunuyor.

Ankara-Niğde Otoyolu ile Marmara Bölgesi'ni Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine bağlayan, uluslararası öneme sahip ulaşım ağı oluşturulacak. Ayrıca Avrasya bölgesinin en önemli ulaşım ağlarından TEM Otoyolu'nun eksik kalan Ankara-Niğde kesimi bu projeyle tamamlanarak Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz ulaşım imkanı sağlanacak.

GÜNEYE KONFORLU ULAŞIM İMKANI

Projeyle Tuz Gölü ve Kapadokya gibi önemli turizm merkezleriyle güney illerinde yer alan önemli turizm ve ticari bölgelere, güvenli ve konforlu ulaşım koridoru oluşturulacak.

Özellikle ağır vasıta ağırlıklı yoğun trafiğe hizmet edecek otoyolun, trafik güvenliği, can ve mal emniyetinin sağlanması, seyahat süresinin kısaltılması ve yöredeki turizm ve sanayinin gelişmesine katkıda bulunması bekleniyor.

Projenin tamamlanmasıyla ülkenin gelişimiyle her geçen gün artan trafik hacminin mevcut yolların kapasitesine yaptığı olumsuz etki giderilerek trafik güvenliğiyle bakım hizmetlerinin sürdürülebilir olması hedefleniyor.