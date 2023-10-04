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Güncel

Meral Akşener bir kez daha Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Dayatma siyasetini reddediyoruz

14-28 Mayıs seçimleri sonrası büyük bir hezimete uğrayan 7'li koalisyonun eski ortağı Meral Akşener, bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Yerel seçimlerdeki her ilden bir aday çıkaracaklarını yineleyen Akşener, 'Ceketlerin, kola kutularının millete seçenek olarak sunulduğu, dayatma siyasetini reddediyoruz' dedi.

4 Ekim 2023 Çarşamba 16:35 - Güncelleme:
Meral Akşener bir kez daha Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Dayatma siyasetini reddediyoruz
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, 14 ve 28 Mayıs seçimlerindeki en büyük ortağı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

'İTTİFAK SİYASETİNİ REDDEDİYORUZ'

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 7'li koalisyondan istediği sonucu elde edemeyen Akşener, yerel seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla girecekleri söylemini bir kez daha yineledi.

Akşener, "Pazarlıktan medet uman ittifak siyasetini reddediyoruz. Hür ve müstakil siyasetimizle, tek başımıza, aziz milletimizin huzuruna çıkacağız" ifadelerini kullandı.

'CEKETLER, KOLA KUTULARI MİLLETE SEÇENEK OLARAK SUNULDU'

Kılıçdaroğlu ve CHP'ye 'Kola kutusu' göndermesi yapan Akşener şöyle konuştu:

"Herkesin, kendi iktidar sahasında, halinden gayet de memnun olduğu, statüko siyasetini reddediyoruz. Ceketlerin, kola kutularının millete seçenek olarak sunulduğu, dayatma siyasetini reddediyoruz. Her türlü öfkeyi, kini, kutuplaşmayı besleyen, popülist siyaseti reddediyoruz."

KUTU KOLA POLEMİĞİ

CHP'nin Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi, iddialarını ortaya koymak için "Ben bir araştırma yaptırdım Erdoğan'ın karşısına kutu kola aday olursa hangisine oy verirsiniz? Kutu Kola %48.7 çıktı. Yaptırdım efendim para verdim yaptırdım" ifadelerini kullanmıştı.

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