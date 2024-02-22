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  • Meral Akşener eski ortağı CHP'yi yerden yere vurdu: Atatürk'ün varisi olanlar bugün DEM'leniyor
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Meral Akşener eski ortağı CHP'yi yerden yere vurdu: Atatürk'ün varisi olanlar bugün DEM'leniyor

İzmir'de konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener eski ittifak ortağı CHP'yi sert sözlerle eleştirdi. CHP'nin terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile olan ilişkisine göndermede bulunan Akşener, 'Atatürk'ün varisi olanlar 'Dem'leniyor bugün. Atatürk'ün varisi olanlar bu derece bazı konularda geniş düşünceli olamazlar' dedi.

22 Şubat 2024 Perşembe 17:39 - Güncelleme:
Meral Akşener eski ortağı CHP'yi yerden yere vurdu: Atatürk'ün varisi olanlar bugün DEM'leniyor
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir'de partisinin aday tanıtım toplantısında, DEM Parti ile iş birliği yapan eski ittifak ortağı CHP'ye sert sözlerle yüklendi. Akşener, "İzmir Atatürk'ün, Zübeyde annenin şehridir. İşgale hayır diyen şehirdir. Biz onları doğru anlatamadığımız için Atatürk'ün varisi olanlar 'Dem'leniyor bugün." dedi.

"PEK ÇOK ÇİRKİNLİĞİ ZAMAN ZAMAN AŞABİLDİM"

Pek çok çirkinliği zaman zaman aşabildiğini söyleyen Akşener, "Ben insan olarak pek çok çirkinliği zaman zaman aşabilmişsem de hazmetmeye gayret etmişimdir. Dolayısıyla hazmetmişimdir yutmuşumdur zaman zaman olsa da. Ama Atatürk'ümüze ailesine söylenen hiçbir sözü yutamadım ben. Çünkü benim babamın amcası Atatürk'ümüzün amcasıydı. Atatürk'ümüzden onun annesinden onun kız kardeşinden öyle şeyler dinledim ki. Ben Zübeyde annemizin hakkında bu dönemde konuşulanların hiçbirini hazmedemedim." ifadelerini kullandı.

"ATATÜRK'ÜN VARİSİ OLANLAR 'DEM'LENİYOR BUGÜN"

Eski ittifak ortağı CHP'nin terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile olan ilişkisine değinen Akşener, "İzmir Atatürk'ün, Zübeyde annenin şehridir. İşgale hayır diyen şehirdir. Biz onları doğru anlatamadığımız için Atatürk'ün varisi olanlar 'Dem'leniyor bugün. Atatürk'ün varisi olanlar bu derece bazı konularda geniş düşünceli olamazlar." dedi.

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