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  • Meral Akşener ''korkak'' dediği Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ı topa tuttu: Plan yapanların oyunlarını bozduk
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Meral Akşener ''korkak'' dediği Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ı topa tuttu: Plan yapanların oyunlarını bozduk

Partisinde peş peşe istifalar yaşanan ve CHP ile ittifak kapılarını kapattıktan sonra aralarında tartışma çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'kardeşim' dediği Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaşı bir kez daha eleştirdi. 'Korkaklar' çıkışıyla İmamoğlu ile Yavaş arasındaki bağlarını koparan Meral Akşener partisinin bugünkü grup toplantısında çok sert mesajlar gönderdi.

27 Aralık 2023 Çarşamba 13:08 - Güncelleme:
Meral Akşener ''korkak'' dediği Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ı topa tuttu: Plan yapanların oyunlarını bozduk
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İYİ Parti ve CHP arasında kılıçlar çekildi! "Partime operasyon yapılıyor. Bu savaş ilanıdır" diyen Meral Akşener, bir dönem kardeşim diyerek kucaklaştığı CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a "Korkaklar" dedi. Partisinin bugünkü grup toplantısında ise CHP'li belediye başkanlarına çok sert mesaj gönderdi. Akşener, "Sırtımızdan kariyer planı yapanların oyunlarını bozduk. Dümenlerin ardı arkası kesilmiyor çünkü korkuyorlar..." ifadelerini kullandı.

Eski ortaklar düşman oldu. 8'li koalisyon ortakları, seçimlerin ardından kavgaya tutuştu.

İYİ PARTİ'DE PEŞ PEŞE İSTİFALAR...

İYİ Parti lideri Meral Akşener, yaşanan oy kaybıyla köşeye sıkıştı. Bir dönem devleti yönetme hayali kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'ni hedef aldı. "Yerel seçimde ittifak olmayacak" çıkışının başlayan istifalar nedeniyle neye uğradığını şaşırdı.

CHP'YE SAVAŞ İLANI!

CHP'yi partisine operasyon yapmakla suçladı! "Şu an itibariyle bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum" diyen Meral Akşener, bir dönem cumhurbaşkanı adayı göstermek istediği CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı da hedef aldı.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A, "KORKAKLAR!" DEDİ

Ekrem İmamoğlu'nun İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ile kapılı kapılar ardında aday pazarlığı yapmasına çok sinirlenen Meral Akşener, CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a "Korkaklar" diyerek çıkıştı. Ekrem İmamoğlu ise Akşener'in bu sözlerini "Bazı arkadaşlar haddini aşıyor" diye cevapladı.

Taraflar arasında gerilim iyice tırmandı. Meral Akşener, bugünkü grup toplantısında bir kez daha Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı hedef aldı.

ŞİMDİ DE 'NANKÖR'

Akşener CHP'li başkanları nankörlükle suçladı. Bir dönem kardeşlerim deyip kucaklaştığı iki isme "Bizim sırtımızdan kariyer planı yapanların ama teşekkürü başkalarına edenlerin planlarını bozduk" mesajı yolladı.

Meral Akşener konuşmasına şöyle devam etti: Sayemizde makam ve mevkileri ceplerinde görenlerin kimyalarını bozduk. Nitekim operasyonların dümenlerin ardı arkası kesilmiyor çünkü korkuyorlar...

  • Meral Akşener eleştirisi
  • İmamoğlu Yavaş ittifak
  • CHP İYİ Parti
  • korkaklar

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