CHP'ye ittifak kapılarını kapatan Meral Akşener, genel seçimlerde cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na ateş püskürdü. İYİ Parti Uşak İl Başkanlığını ziyaret eden Akşener, partilileriyle yaptığı toplantıda CHP ile aralarındaki gerilimi de sürdürdü.

MERAL AKŞENER: İKİSİ DE KORKTU KABUL ETMEDİ

Akşener, 14 Mayıs genel seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine cumhurbaşkanı adayı göstermek istediği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a zehir zemberek sözlerle yüklendi. İsim vermeden İBB Başkanı İmamoğlu ile ABB Başkanı Yavaş'ı da hedef alan Akşener, "Kazanalım diye ağzımı açmadım. Millet bu arkadaşları istiyor diye bunları o masaya götürdüm. O masadan kovuldum. İkisi de korktu kabul etmedi. Benim değil milletin istediğini kabul etmediler. Şimdi, dün benim için bir milattır. Bugüne kadar hiçbir siyasi partinin iç işlerine karışmadık. Kongre yaptılar üstümüze kaldı. Bana ne kardeşim sizin kongrenizden. Kim kazanırsa kazansın." dedi.

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Seçimi öncesi altılı masaya iki isim önerdiğini ancak masadan kovulduğunu ifade ederek, İYİ Partiye olan derin nefreti gördüğünü belirtti.

"BİR SAVAŞ İLANI OLARAK KABUL EDİYORUM"

Ekrem İmamoğlu'nun İYİ Parti hakkında söylediği, "keşke kendi içlerinde daha bütünlükçü yapıları olsa" çıkışına yönelik tepki gösteren Akşener, son dönemdeki istifaların partisine yönelik kurumsal bir operasyonun göstergesi olduğunu belirterek, "Bu ne demek biliyor musunuz? Bir siyasi partinin iç işlerine karışmak demektir. Bunu 1997'de Doğru Yol Partisinde yaşadık. Dolayısıyla ben bu konuda idmanlıyım, şu an itibarıyla bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım buyursunlar." ifadelerini kullandı.