Meral Akşener'den ''bakanlıkları bölüşmemiştik'' itirafı: Haberim yoktu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile imzaladığı 'gizli' protokole ilişkin ittifaka üye diğer partilerden gelen tepkilere cevap verdi. Gizli protokole ilişkin 'Akşener'in de haberi vardı' imasında bulunan Özdağ, "İYİ Parti, Gelecek ve DEVA Partililer, iyi dinleyin. Bakın Akşener, bakanlıkların dağılımı ve Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanı olması konusunda ne diyor." diyerek İP liderinin geçtiğimiz aydaki sözlerinden bir kesit paylaştı.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, bu konuyu Meral Akşener'e sordu.

'MUTABAKATTAN HABERİM YOKTU'

Akşener, danışmanı aracılığıyla yaptığı açıklamada gizli mutabakattan haberdar olmadığını, yalnızca kamuoyuna yansıyan yedi maddelik mutabakatı bildiğini belirtti.

'BİZ ARAMIZDA BAKANLIKLARI BÖLÜŞMEMİŞTİK'

Kılıçdaroğlu'nun açık ya da örtülü mutabakat yapma yetkisi olduğunu söyleyen Akşener, "Bu yetkisini kullanır ya da kullanmaz. Kemal Bey partisine düşecek bakanlıklar hakkında istediği gibi tasarrufta bulunur. Bu yalnızca iki genel başkanı ilgilendirir. Ancak biz aramızda bakanlıkları bölüşmemiştik. Dolayısıyla henüz bakanlıkları konuşmadan İçişleri ya da şu bu diye bakanlıkların adını koymak yanlış olmuştur. Hangi bakanlık hangi partide olacak, bunlar konuşulmadan bakanlıkları dağıtmak isabetli olmamıştır." ifadelerini kullandı.