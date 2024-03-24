Meral Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş'a 'siyasi ahlaksızlık' imalı tepki

Afyonkarahisar'daki fuar alanında kurulan pazar yerinde esnaf ziyaretinde bulunan Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret ederek, bu iki ismi 'siyasi ahlaksızlık'la suçladı.

- "KURT KIŞI GEÇİRİR AMA YEDİĞİ AYAZI ASLA UNUTMAZ"

Akşener, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Kovid-19'a yakalandığında yerine başka birinin getirilmesinin istendiğini, buna karşı çıktığını belirtti.



Partisinin İstanbul ve Ankara'daki teşkilatlarında yaşananlara çok üzüldüğüne değinen Akşener, şöyle devam etti:

"Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı asla unutmaz. Allah şahittir, vallahi, billahi, tallahi ben de unutmayacağım. İyilik yap, kötülük bul. Şimdi böyle bir sistemden hayır çıkmaz. Onun için İYİ Partili kardeşlerim bunlar bizim için yeni tecrübeler. İnsanlara güvenip, onlar için fedakarlık yapıp karşılık olarak siyasi ahlaksızlık görüyorsanız oraya bir mim koyacaksınız."