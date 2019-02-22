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Meral Akşener'den tepki çeken sözler: Onların inancına göre kadından imam olmaz

İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye röportaj veren Meral Akşener, Müslümanlar için 'Onların inançlarına göre kadından imam olmaz.' dedi.

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Gezi olaylarından sonra artan Türkiye karşıtı yayınlarıyla bilinen Selin Girit'in sorularını yanıtlayan Akşener'in "Onların inançlarına göre kadından imam olmaz." sözleri sosyal medyada tepki çekti.

Türkiye'deki Müslümanlar ve İslam hakkında açıklamalar yapan Akşener konuşmasında "Asla bir kadınla el sıkışmazlar. Çünkü inançlarına göre kadından imam olmaz." diyerek alakasız bir sebep sonuç ilişkisi kurdu.

AKŞENER'İN BAŞKANLIK SİSTEMİ ÇELİŞKİSİ

Monarji ile yönetilen İngiltere'nin yayın kuruluşu BBC'nin muhabiri Girit, röportajı "Akşener: Başkanlık sistemi çağdışı ve ucube" başlığıyla yayımladı. Türk tipi Başkanlık sistemi hakkında konuşan Akşener, mevcut sistemde denge-kontol sisteminin olmadığını iddia etti. Oysa Başkanlık sistemiyle 5 yılda bir gerçekleşecek seçimlerle yüzde 50 artı 1 şartı getirilmişti. Başkan'ın bu sayede halkın kontrolünde olacağı defaatle açıklanmıştı.

BBC MUHABİRİNİN "GÜLEN CEMAATİ" SORUSU

"Arkanızda Fethullah Gülen cemaatinin olduğu gibi iddialar dile getirildi. Fethullah Gülen cemaatiyle ne gibi bir ilişkiniz var?" sorusunu soran Selin Girit, kanlı darbe girişimi de dahil olmak üzere yüz binlerce kişinin hakkına giren FETÖ'ye bakış açısını gözler önüne serdi.

Akşener bu soruya, "Hiçbir ilişkim yok. Ailemden hiçbir grupla buna Fetoculuk başta olmak üzere dahil olmuş, irtibatta bulunan, görevden alınmış, hapse girmiş, işinden gitmiş, açığa alınmış bir kişi yok." demekle yetindi. Oysa 17-25 Aralık'taki FETÖ'nün yargı üzerinden iktidara darbe girişimini en önde savunan Akşener, elebaşılarından Ekrem Dumanlı ile FETÖ'nün başat propaganda organı Zaman Gazetesi'nde buluşmuştu. Akşener, FETÖ firarisi Dumanlı'nın karşısında el pençe divan durduğu görüntüsü ile gündeme gelmişti

(günes.com)

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