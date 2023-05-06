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Meral Akşener'in 'İmralı' iddiasına Bakanlıktan belgeli cevap

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, 'İmralı' iddiasına Adalet Bakanlığı'ndan belgeler ile cevap geldi. Teknik inceleme belgelerinde Akşener'in, 'İmralı' iddiasının gerçek dışı olduğu net şekilde ortaya konuldu.

IHA6 Mayıs 2023 Cumartesi 14:09 - Güncelleme:
Meral Akşener'in 'İmralı' iddiasına Bakanlıktan belgeli cevap
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Marmara Denizinde bulunan İmralı Adasında 5-7 Şubat tarihlerinde meydana gelen fırtına nedeniyle Ada Güvenlik Komutanlığı tarafından kullanılmakta olan hizmet binaları ve tesislerde oluşan hasarın onarılması için ekip görevlendirilmesi talep edildi.

Marmara Denizinde bulunan İmralı Adasında 5-7 Şubat tarihlerinde meydana gelen fırtına nedeniyle Ada Güvenlik Komutanlığı tarafından kullanılmakta olan hizmet binaları ve tesislerde hasar oluştu. Ardından Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından Destek Hizmetleri Daire Başkanlığında görevli 1 Makine Mühendisi, Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığında görevli İnşaat ve Elektrik Mühendislerinden oluşan toplam 4 kişilik teknik ekip adı geçen kurumda inceleme yapmak üzere görevlendirildi. Söz konusu olayda adada teknik incelemeler yapılarak ihtiyaç duyulan tadilat ve güçlendirmelere ilişkin hazırlanan rapor Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlük Makamı'na sunulduğu belirtildi.

Ayrıca, sadece İmralı Jandarma Ada Güvenlik Komutanlığı tarafından kullanılmakta olan hizmet binaları ve kolaylık tesislerinde inceleme yapıldığı belirtilirken, hükümlülerin barındırıldığı cezaevi bölümünde hiçbir inceleme ve denetim yapılmadığı aktarıldı. Belgelerin ve gerçeklerin ortada olduğunu aktaran Bakanlık, buna rağmen yapılan haber ve açıklamaların bu gerçeği çarpıtmaktan ibaret olduğunu belirtti.

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