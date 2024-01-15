İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 78 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen "Mercek-9" operasyonlarında 2036 şüpheli gözaltına alındı.

7️⃣8️⃣ İlde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına yönelik düzenlenen "MERCEK-9" Operasyonlarında;

�� 1️⃣.2️⃣3️⃣0️⃣ Ruhsatsız Tabanca,

�� 1️⃣6️⃣3️⃣ Kurusıkı Tabanca,

�� 5️⃣0️⃣ Uzun Namlulu Tüfek,

�� 2️⃣2️⃣5️⃣ Ruhsatsız Av Tüfeği olmak üzere toplam

��1️⃣.6️⃣6️⃣8️⃣ Silah ele... pic.twitter.com/6MHFqoYlCB