İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 78 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen "Mercek-9" operasyonlarında 2036 şüpheli gözaltına alındı.
7️⃣8️⃣ İlde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına yönelik düzenlenen "MERCEK-9" Operasyonlarında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 15, 2024
�� 1️⃣.2️⃣3️⃣0️⃣ Ruhsatsız Tabanca,
�� 1️⃣6️⃣3️⃣ Kurusıkı Tabanca,
�� 5️⃣0️⃣ Uzun Namlulu Tüfek,
�� 2️⃣2️⃣5️⃣ Ruhsatsız Av Tüfeği olmak üzere toplam
��1️⃣.6️⃣6️⃣8️⃣ Silah ele... pic.twitter.com/6MHFqoYlCB