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“Mercek-9” operasyonlarında 2036 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 78 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen “Mercek-9” operasyonlarında 2036 şüpheli gözaltına alındı.

15 Ocak 2024 Pazartesi 08:02 - Güncelleme:
“Mercek-9” operasyonlarında 2036 şüpheli gözaltına alındı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 78 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen "Mercek-9" operasyonlarında 2036 şüpheli gözaltına alındı.

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