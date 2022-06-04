Merdan Yanardağ, hadsiz sözlerle Sultan Abdülhamid Han ve Üstad Necip Fazıl'ı hedef aldı

CHP yandaşı Tele1 televizyonunun Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ canlı yayında Sultan Abdülhamid Han ve Necip Fazıl Kısakürek'i tepki çeken hadsiz ifadelerle hedef aldı. Yanardağ, "Bu millet sizin ağababanız olan Sultan Abdülhamid'e boğun eğmedi ki size boyun eğsin. Necip Fazıl Kısakürek'in uydurduğu yalan üzerine kurulu naylon kahramanlardan oluşan bir tarihiniz var." dedi.

YANARDAĞ'DAN TEPKİ ÇEKEN ABDÜLHAMİD VE NECİP FAZIL KISAKÜREK SÖZLERİ

Merdan Yanardağ, Emre Kongar ile yaptığı yayın sırasında Sultan Abdülhamid ve Necip Fazıl Kısakürek üzerinden toplumun büyük bir bölümünü hedef aldı.

Yanardağ, "Bu millet sizin ağababanız olan Sultan Abdülhamid'e boğun eğmedi ki size boyun eğsin, eğmeyecektir de... Necip Fazıl Kısakürek'in uydurduğu yalan üzerine kurulu naylon kahramanlardan oluşan bir tarihiniz var. Yalan üzerine kurulu... Bizim tarihimiz gerçek kahramanlardan oluşuyor ama.'" dedi.

Yanardağ'ın sözlerine kısa sürede tepki yağdı. Birçok kişi, Yanardağ'ın özür dilemesi gerektiğini belirtti.