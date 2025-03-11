İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mart 2025 Salı / 12 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,5899
  • EURO
    40,0088
  • ALTIN
    3430.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Merdan Yanardağ'ın skandal ifadeleri sonrası RTÜK harekete geçti: Milletimiz bu şark kurnazlıklarına kanmamaktadır
Güncel

Merdan Yanardağ'ın skandal ifadeleri sonrası RTÜK harekete geçti: Milletimiz bu şark kurnazlıklarına kanmamaktadır

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Tele1'de 10 Mart'ta yayınlanan 18 Dakika programında Gazeteci Merdan Yanardağ'ın 'kamu vicdanını derinden yaralayan ve toplumsal hassasiyetleri hiçe sayan ifadeleri' nedeniyle yayın kuruluşu hakkında inceleme başlatılacağını bildirdi.

AA11 Mart 2025 Salı 19:02 - Güncelleme:
Merdan Yanardağ'ın skandal ifadeleri sonrası RTÜK harekete geçti: Milletimiz bu şark kurnazlıklarına kanmamaktadır
ABONE OL

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "her fırsatta İslam alemine yönelik zehir kusmayı adet haline getiren şahısların, bu sefer de Suriye'deki gelişmeler üzerine bilinçaltlarındaki habis fikirleri dışa vurduğunu" belirtti.

Suriye üzerinden yalana giriştiler

"İslam dünyasının Orta Çağ karanlığında olduğunu iddia edenlerin, aslında kendi fikir dünyalarının karanlığından hiçbir zaman çıkamadığı" değerlendirmesinde bulunan Şahin, şunları kaydetti:

"Bu şahısların gerçek niyetleri, Suriye'deki gelişmeleri bahane ederek Türkiye'de bir mezhep çatışmasına zemin hazırlamaktır. Unuttukları ise Türkiye artık eski Türkiye değildir ve milletimiz bu şark kurnazlıklarına kanmamaktadır. 6112 sayılı Kanun son derece açık ve nettir; medya hizmet sağlayıcıları, ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez. Hal böyleyken, Tele1 ekranlarında 10 Mart'ta yayınlanan 18 Dakika isimli programda Merdan Yanardağ'ın kamu vicdanını derinden yaralayan ve toplumsal hassasiyetleri hiçe sayan ifadeleri nedeniyle ilgili yayın kuruluşu hakkında gerekli inceleme başlatılacaktır."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.