Merdiven altı kürtaja suçüstü

DHA 01 Mayıs 2021 Cumartesi 10:04 - Güncelleme: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 10:04

Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, Bağlarçeşme Mahallesi'ndeki bir iş yerine girip çıkanların fazla olmasından şüphelendi. İş yerine baskın yapan ekipler, içeride kaçak kürtaj ve hacamat yapmak için kullanıldığını belirledi. Durum hemen İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkililerine bildirildi. Gelen görevliler, zabıta tarafından dışarı çıkartılmayan kişilerin kürtaj ya da hacamat için gelenler olduğunu belirledi. İş yerinde yapılan aramalarda ise, doğum malzemeleri bulundu.

Mutfağın da laboratuvar olarak kullanıldığı belirlendi. Mutfak dolaplarından birinde kullanılmış nargile bulundu. Suriyeliler tarafından işletildiği belirlenen iş yeri mühürlendi.