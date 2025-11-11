İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Kasım 2025 Salı / 21 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2271
  • EURO
    48,9804
  • ALTIN
    5590.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Merdivende fenalaşan işçi düşerek hayatını kaybetti
Güncel

Merdivende fenalaşan işçi düşerek hayatını kaybetti

İzmir'in Urla ilçesinde yüksekten düşen elektrik işçisi hayatını kaybetti.

AA11 Kasım 2025 Salı 22:03 - Güncelleme:
Merdivende fenalaşan işçi düşerek hayatını kaybetti
ABONE OL

İçmeler Mahallesi'nde bir sitenin tenis kortlarındaki projektörleri değiştirmek için çalışma yapan elektrik işçisi Can G. (22), merdivende bulunduğu sırada fenalaşarak 3 metre yükseklikten zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Urla Devlet Hastanesine kaldırılan işçi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Can G'nin cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Gencin, elektrik akımına kapılması sonucu yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ABD'de kargo uçağı faciası: Felaket anı anbean kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.