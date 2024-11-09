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Merdivenden düştüğü sanıldı, başından vurulduğu ortaya çıktı

Bayrampaşa'da 4 katlı binanın giriş katında kanlar içinde bulunan ve merdivenden düştüğü zannedilen Vedat Bekçe(86)'nin yapılan otopsisinde başından silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi.

DHA9 Kasım 2024 Cumartesi 09:04 - Güncelleme:
Merdivenden düştüğü sanıldı, başından vurulduğu ortaya çıktı
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Olay, bugün sabah saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi, Karadeniz Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın 3'üncü katında oturan Vedat Bekçe, binanın giriş katında kanlar içinde yerde yatarken bulundu.

Çevredekilerin merdivenden düştü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Bekçe, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bekçe'nin yapılan otopsisinde başından vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Yaşananları anlatan Yusuf Küçük, "Ambulansın geldiğini gördük, dışarıya çıktık ne oldu diye. Ambulans görevlisi seslendi yardım edin diye koşarak gittik. Yerler kandı komple, üst kata çıkıp Vedat amcayı o şekilde görünce şaşırdık tabi, sedyeye koymuşlardı. Aşağıya indirdik ambulansa koyduk. Kalp masajı falan yaptılar ama hayattaydı, yaşıyordu. Sonradan haber geldi vefat etti diye. Ama bilmiyoruz. İyi bir komşumuzdu. Emekli esnafmış. Kimi kimsesi yoktu, bize gelir giderdi sürekli. Sabah 11.00 sıralarında oldu. Bildiğim kadarıyla 86 yaşlarındaydı" dedi.

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