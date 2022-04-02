Merhamet ayında mazlumlar Türkiye ile buluşuyor

Dernek bu Ramazan da da ihtiyaç sahiplerini mutlu edecek



Türkiye, dünyanın dört bir yanında yardıma muhtaç insanların yüzünü mübarek Ramazan ayında da güldürecek.

Hem devlet hem de sivil yardım kuruluşları aracılığıyla mazlum coğrafyalarda milyonlarca insana yardım elini uzatacak.

Türkiye'de kronik hasta, yaşlı ve ihtiyaç sahipleri de payına düşen sıkıntıyı bu dönemde yoğun olarak hissetti.

Derneğin bu Ramazan hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında köprü olduğu mübarek ayda ramazan projeleri şöyle gerçekleşecek.

BİR KUMANYA DA SEN BAĞIŞLA



Bu proje kapsamında Ramazan öncesinde yurtiçi ve yurtdışında 15 bin aileye gıda kolisi dağıtımı yapılarak Ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Ramazan bereketini, gıda kolileri ile yoksul sofralarına taşımak isteyen hayırseverler, içinde kuru gıda ve kahvaltılık malzeme bulunan 300 TL'lik 4 kişilik aileye 1 aylık yetecek gıda kolilerinden bağışlayarak destek olabilirler.

5000 YETİME BAYRAM HARÇLIĞI



Bu bayram beş bin yetim çocuk, Deniz Feneri'nin kendilerine ulaştıracağı 175 TL'lik bayram harçlığıyla mutlu olacak. Bu yetim çocukların dışında İdlib kırsalında bulunan yetim köyünde anneleriyle beraber kalan 300 yetime de harçlık dağıtılacak.

SURİYELİ KARDEŞLERİMİZE YARDIM



Suriye'de İdlib kırsalında binlerce Suriyeli aileye gıda dağıtımı ve sıcak yemek dağıtımı yapılacak.

Derneğin her türlü ihtiyacını karşıladığı Suriye'deki Azez bölgesinde binlerce kişinin barındığı "Deniz Feneri Haremeyn" Esenler Köyü ve Ehli Şam" kampında gıda ve temizlik maddesi dağıtılacak.

BAYRAMLIK



Dünya çocukları bayramlık hediyelerini alarak bayram sabahını yeni kıyafetleri ile karşılayacaklar.

ADAK, AKİKA, ŞÜKÜR KURBAN



Deniz Feneri hayırseverlerin adak, akika ve şükür kurbanlarını bu Ramazan da da keserek, ihtiyaç sahibi, dul, yetim, öksüz, fakir ve muhtaç ailelere dağıtıyor. Adak kurban bedeli: yurt içi 1.650 TL, yurt dışı 1.200 TL'dir.

DÜNYADA RAMAZAN



Yüzyılın iyilik hareketi yardımlarınızı bu yıl yine uzak diyarlara ulaştıracak.

Afganistan, Bangladeş, Burundi, Filistin, Karadağ, Lübnan, Makedonya, Somali, Sudan, Yemen'inde aralarında bulunduğu 30 ülkede yapılan gıda dağıtımı ve yetimlere yönelik bayram harçlığı dağıtımı kardeşlik bağlarımızı pekiştirecek.

BAĞIŞ YAP VERGİDEN DÜŞ



Vergi mükellefi iseniz Deniz Feneri'ne yapacağınız gıda, giysi, temizlik malzemesi ve yakacak bağışlarınızı "Gıda Bankacılığı" kapsamında %100 oranında verginizden düşebilirsiniz.

FİTRE VE ZEKÂTLARINIZI VERMEYİ UNUTMAYIN



Gelin fitre ve zekâtlarınızı bu Ramazan ihtiyaç sahibi dul, yetim ve yoksul ailelere birlikte ulaştıralım. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu yıl için belirlediği 40 TL'yi 5407'ye 1 SMS karşılığı bağışlayabilir.

Ayrıca Türkiye'nin bağış hattı 5560'tan da 1 SMS karşılığı 10 TL bağışlanabilir.

15 RAMAZAN YETİMLER GÜNÜ İFTARLARI



Türkiye de 12 ilde yetim çocuklarımıza dünyada ise 30 ülkede on binlerce yetime iftar vererek kardeşlik bağlarımızı güçlendireceğiz.

"YARDIMLAR KARDEŞLİK BAĞLARIMIZI PEKİŞTİRİYOR"



Deniz Feneri Derneği Genel Müdürü Fatih Şanal da ramazan projeleriyle hem ihtiyaç sahiplerini hem de hayırseverleri mutlu ettiklerini söyledi.Her zaman olduğu gibi salgın sürecinde de yardım bekleyenleri yalnız bırakmadıklarını belirten Şanal, yurt içi ve dışında 15 bin aileye bir ay yetecek gıda kolisi dağıttıklarını ifade etti.

Yetim 5 bin çocuk için 175'er liralık bayram harçlığı hazırlandığını anlatan Şanal, bu çocukların dışında İdlib kırsalındaki 300 yetimin de unutulmadığını kaydetti.

Şanal, salgın nedeniyle iftar programlarının bu yıl düzenlenemediğini, bunun yerine sıcak yemek dağıtımı yapıldığını bildirdi. Çocukların bayramı yeni kıyafetlerle karşılamalarını sağlamak için kampanya düzenlediklerini dile getiren Şanal, yurt içi ve dışında binlerce çocuğun yüzünü güldürdüklerini söyledi. Şanal, hayırseverlerin adak, akika ve şükür kurbanlarını bu ramazanda da keserek dul, yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıttıklarını belirterek, "Yüzyılın iyilik hareketi yardımlarını bu yıl da uzak diyarlara ulaştırdık ve ulaştırmaya devam ediyoruz.

Afganistan, Bangladeş, Burundi, Filistin, Karadağ, Lübnan, Makedonya, Somali, Sudan, Yemen'in de aralarında bulunduğu 30 ülkede yapılan gıda ve yetimlere yönelik bayram harçlığı dağıtımı, kardeşlik bağlarımızı pekiştiriyoruz.