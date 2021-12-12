İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Aralık 2021 Perşembe / 5 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,7613
  • EURO
    15,6191
  • ALTIN
    789.345
  • BIST100
    2038.67
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, Ankara'da anıldı
Güncel

Merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, Ankara'da anıldı

Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, vefatının 18. yılında başkentte anıldı.

AA12 Aralık 2021 Pazar 00:14 - Güncelleme: 12 Aralık 2021 Pazar 00:14
ABONE OL

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aliyev için Şuşa Kongre Merkezi'nde Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği ile Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfınca (TADİV) anma programı düzenlendi.

Azerbaycan Büyükelçiliği Müsteşarı Elçin Allahverdiyev, burada yaptığı konuşmada, Haydar Aliyev'in ülke yönetimine geldiğinde ve sonrasında Azerbaycan'ın kalkınması için yaptığı faaliyetleri anlatarak, Azerbaycan'ın bağımsızlığını yeniden kazandığı ilk yıllarda zor koşullara rağmen Aliyev önderliğinde büyük başarılara imza attığını kaydetti.

TADİV Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aygün Attar, Aliyev'in Azerbaycan kültürü ve Türk milli kimliğinin gelişimi için gerçekleştirdiği faaliyetleri anlattı.

Programda, Azerbaycanlı öğrenciler tarafından Haydar Aliyev'in sevdiği şarkı ve şiirler okundu.

Öte yandan Haydar Aliyev'in hayatına ilişkin fotoğraf sergisi düzenlendi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.