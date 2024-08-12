Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde Türkiye Yazarlar Birliği Derneği Kurucu Başkanı Mehmet Doğan için düzenlenen cenaze töreninde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;



* Şu anda musallada hakka yürüyen uğurladığımız Mehmet Doğan kardeşimiz gerçekten dini, dili bir ve beraberlik noktasında verdiği mücadeleyi çok iyi bildiğimiz, inandığımız dilimiz özellikle dil olarak kullanmayı gençliğimize, gençliğe gerçekten öğretme mücadelesi veren hele hele o büyük sözlüğü ile sözü özü gençliğe öğreten ve miras bırakan bir kardeşimizdi. Mekanı cennet olsun.

* Rabbim cennetinde bizleri bir ve beraber kılsın. Bütün ailesine öncelikle sabırlar diliyorum. Şu anda uzun yolculuğa çıkan, Mehmet Doğan kardeşimiz için değerli hocam gerekli sözlerin hepsini ifade ettiler. Bizim bu noktada daha fazla söyleyeceğimiz sözümüz yok.