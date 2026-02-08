İSTANBUL 12°C / 8°C
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Meriç Nehri taştı! Birçok ev sular altında kaldı
Güncel

Meriç Nehri taştı! Birçok ev sular altında kaldı

Meriç Nehri'nin taşmasıyla Edirne'de tarım arazileri ve yerleşim alanları sular altında kalırken, AFAD ekipleri mahsur kalan hayvanları tahliye etti, çiftçiler ise mallarını kurtarmak için zamanla yarıştı.

IHA8 Şubat 2026 Pazar 10:46
Meriç Nehri taştı! Birçok ev sular altında kaldı


Bulgaristan'da etkili olan yoğun yağışlar ve kar erimeleri sonrası debisi artan Meriç Nehri'nin taşmasıyla Edirne'de tarım arazileri, çiftlikler ve bağ evleri sular altında kaldı. Taşkının ardından bölgede yaşayan çiftçiler, hayvanlarını ve mallarını kurtarmak için seferber oldu.

Bulgaristan'daki barajlarda doluluk oranının yüzde 95'e ulaşması nedeniyle kontrollü su tahliyesine başlandığı öğrenilirken, Meriç Nehri'nin debisinin 1157 metreküp/saniyeye kadar yükselerek artmaya devam ettiği bildirildi.

Üç nehrin birleştiği Edirne'de, nehir kenarlarında bulunan yerleşim alanları ve tarım arazilerinde yaşayan vatandaşlar tedbir alırken, AFAD ve jandarma ekipleri muhtemel olumsuzluklara karşı sahada hazır bekliyor.

Meriç Nehri'nin yatağından çıkması sonucu birçok hayvan sular altında kalan alanlarda mahsur kaldı. Su basan yerleşim alanlarına botlarla giren AFAD ekipleri; koyun, köpek, kedi ve çok sayıda hayvanı güvenli bölgelere tahliye etti.

Hayvanlarına yeniden kavuşan çiftçiler, yaşadıkları sevinci gözyaşları içinde dile getirirken, bölgede su seviyelerinin yakından takip edildiği ve denetimlerin sürdüğü belirtildi.

