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Meriç üzerinden Yunanistan'a geçmek için Doyran köyüne akın ediyorlar

TÜRKİYE'nin çeşitli illerinden yola çıkıp Edirne'ye gelen göçmenler, sınır kapılarını kapatan Yunanistan'a, Doyran köyünden Meriç Nehri'ni lastik botla aşarak geçişlerini sürdürüyor.

DHA01 Mart 2020 Pazar10:57 - Güncelleme: 01 Mart 2020 Pazar 10:57

Türkiye'nin göçmenlere kapıları açmasının ardından Edirne'den Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenlerin hareketliliği sürüyor. Yunanistan'ın Pazarkule Sınır Kapısı'nı kapatmasının ardından göçmenler, bu ülkeye geçebilmek için Meriç Nehri'ni kullanıyor. Sınırın sıfır noktasında bulunan Doyran köyünden lastik botla Meriç Nehri'ni aşan göçmenler, Yunanistan tarafına geçiyor.

Gaziantep ve İstanbul'dan gelen içlerinde 7 aylık bir bebekle çocukların olduğu bir aile bota binemeyince geceyi Doyran yakınlarında yol kenarındaki tarlada geçirdi. Zor bir gece geçirdiklerini ifade eden göçmenler, Pazarkule Sınır Kapısı’na giderek oradan Yunanistan'a geçmek istediklerini ifade etti.

YÜRÜYEREK GİDİYORLAR

Pakistanlı bir grup göçmen ise Doyran köyü yakınlarında Meriç Nehri kenarında yürürken görüntülendi. Yunanistan'a nasıl geçeceklerini bilmediklerini ifade eden göçmenler ellerindeki eşyalarla yürüyerek gözden kayboldu.

BOTLA GEÇMEK İÇİN BEKLİYORLAR

Doyran'da dünden bu yana Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçen göçmenlerin olduğunu öğrenen diğer göçmen grupları da Doyran köyü yakınlarındaki alanlarda bekliyor. Çocuk, yaşlı, kadınların da olduğu göçmenler ısınmak için ateş yakıyor. Onlar da botla Yunanistan'a geçmek istediklerini ifade ediyor.

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