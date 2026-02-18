İSTANBUL 9°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Şubat 2026 Çarşamba / 2 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7632
  • EURO
    51,7712
  • ALTIN
    7032.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Meriç ve Tunca nehirlerindeki debi artışı sürüyor! Köy yolu sular altında kaldı
Güncel

Meriç ve Tunca nehirlerindeki debi artışı sürüyor! Köy yolu sular altında kaldı

Edirne'de nehir debilerinin yükselmesi sonucu Elçili köy yolunun bir kısmı su altında kaldı.

AA18 Şubat 2026 Çarşamba 16:24 - Güncelleme:
Meriç ve Tunca nehirlerindeki debi artışı sürüyor! Köy yolu sular altında kaldı
ABONE OL

Edirne'de Meriç ve Tunca nehirlerindeki debi artışı devam ediyor.

Tunca Nehri'nin debisi iki günde yaklaşık 5 kat artarken Meriç Nehri'nin debisi de artış devam ediyor.

Son ölçümde Meriç Nehri'nin debisi saniyede 1159 metreküpe ulaştı.

Meriç Nehri, Elçili köyü civarında bazı noktalarda yatağından çıkarak çevredeki arazilere yayıldı.

Taşan nehir nedeniyle Elçili yolunun bir bölümü suyla kaplandı.

Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte sağanağın yarın yerini güneşli havaya bırakması bekleniyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Yaya geçidinde bebeği katletti! Dehşetin görüntüsü kan dondurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.