Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi düştü: Adacıklar oluştu

AA 25 Eylül 2020 Cuma 12:42 - Güncelleme: 25 Eylül 2020 Cuma 12:42

Edirne ve çevresinde uzun süredir yağışın olmaması, Meriç ve Tunca nehirlerinin su seviyesinin düşmesine neden oldu.



DSİ tarafından yapılan son ölçümlerde, Meriç Nehri'nin debisi saniyede 58 metreküp, Tunca Nehri'nin ise 2 metreküp olarak belirlendi.

Geçen yıl aynı gün ve saatte yapılan ölçümde Tunca'nın debisi 8 metreküp/saniye olarak kaydedilmişti. Buna göre Tunca'nın debisi bu yıl 4 kat aşağı seviyede ölçüldü.

Debinin düşmesi ve su seviyesinin azalmasıyla nehir yataklarında kum ve yosun adacıkları ile kıyılarda sazlıklar oluştu.