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Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan rezerv açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

23 Nisan 2021 Cuma 22:21 - Güncelleme: 23 Nisan 2021 Cuma 22:25
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Bugün rezerv konusu tartışılırken, o günkü şartları değerlendirmemiz ve o günkü şartlara bakmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

AA'nın aktardığı habere göre, Kavcıoğlu, "2020 sonu itibarıyla reel sektörün döviz pozisyon açığı 208 milyar dolardan 157 milyar dolara indi. Bu, rezervlerden ya da Merkez Bankası'nın yaptığı bu işlemlerden karşılandı. Sizin bu talepleri bir şekilde karşılamanız lazım. Karşılamazsanız, o zaman oluşacak şeylerle Türkiye yüzleşecektir, karşı karşıya kalacaktır." dedi.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, birilerine ayrıcalıklı döviz satışı yapıldı iddiası ile ilgili, "Böyle bir durum söz konusu değildir." ifadesini kullandı.

Kavcıoğlu, "Döviz talebi karşılanmasaydı ne olurdu? Merkez Bankası piyasaya bırakabilirdi. Hatırlayın 2000'de Merkez Bankası, 'Piyasaya para vermiyorum' dedi, sonuçlarını hepimiz hatırlıyoruz. Merkez Bankası piyasaya bıraksaydı o gün, bu kadar döviz talebini, piyasadaki faiz ve kuru... Televizyonlardan arkadaşları dinliyorum, söyledikleri şu; kur bir yere giderdi, oradan gelirdi. O iş öyle değil. Pandemi şartlarını dünyada göz ardı etmememiz gerekir. Bu taleplerin karşılanması için Merkez Bankası Hazine ile beraber oluşturulan protokoller dahilinde yapılan işlemler var." şeklinde konuştu.

Şahap Kavcıoğlu, "Döviz işlemlerinin sonucunda vatandaşın, yurt dışı yatırımcısının, reel sektörün burnu kanamadan 2020 pandemi krizi atlatılmıştır." ifadesini kullandı.

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