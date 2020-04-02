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Güncel

Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira ile katıldıklarını bildirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira ile katıldıklarını bildirdi.

02 Nisan 2020 Perşembe 17:12 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 17:20
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Kuşlar aç kalmasın diye Antalya'dan İstanbul'a buğday gönderdi

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