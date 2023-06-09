Merkez Bankası yetkilileri duyurdu: Hafize Gaye Erkan'ın Twitter hesabı yoktur

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın resmi Twitter hesabı bulunmadığı bildirildi.

Merkez Bankası yetkililerinden alınan bilgiye göre, ismi ve fotoğrafları kullanılarak açılan ve paylaşımlar yapılan hesap, Başkan Erkan'a ait değil. Erkan'ın daha sonra hesap açacağı ve bilgisini kamuoyuyla paylaşacağı öğrenildi.

MB'NİN İLK KADIN BAŞKANI OLDU

Dr. Hafize Gaye Erkan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) atanan ilk kadın başkan oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Erkan'ın TCMB Başkanlığı'na atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu atama ile Hafize Gaye Erkan, TCMB'nin ilk kadın başkanı oldu. Boğaziçi Üniversitesi'nin 2000-2001 Yılı Mezuniyet töreninde Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden en yüksek puanla mezun olan Hafize Gaye Erkan'a bölüm birinciliği plaketi verildi.