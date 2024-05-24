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Merkez Bankası'ndan mevduat oranlarıyla ilgili değişiklik

Merkez Bankası, mevduat oranlarıyla ilgili zorunluk karşılıklarda değişikliğe gitti. Yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

24 Mayıs 2024 Cuma 01:48 - Güncelleme:
Merkez Bankası'ndan mevduat oranlarıyla ilgili değişiklik
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Merkez Bankası tarafından yayınlanan tebliğe göre, yurt dışı bankalar mevduatı ve katılım fonu hariç vadesiz, ihbarlı ve 1 ay ile 3 aya kadar vadeli mevduat katılım fonunda yeni oran yüzde 12 olarak belirlendi.

6 aya kadar vadeli mevduatlar ile 1 yıla kadar vadeli ve 1 yıldan uzun vadelilerde bu oran yüzde 8 olarak uygulanacak.

Oranlar, Merkez Bankası'nca kur koruma desteği sağlanan hesaplarda 6 aya kadar vadelilerde yüzde 33, 1 yıl ve üzeri mevduatlarda yüzde 22 olacak.

Yurt dışı bankalar mevduatı katılım fonu dahil 1 yıla kadar vadeli hesaplarda ise yüzde 8, 3 yıla kadar vadelilerde yüzde 5 buçuk, 3 yıldan uzun vadeli hesaplar için faiz oranı yüzde 3 olarak belirlendi.

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