Merkez Bankası'ndan mevduat oranlarıyla ilgili değişiklik

Merkez Bankası tarafından yayınlanan tebliğe göre, yurt dışı bankalar mevduatı ve katılım fonu hariç vadesiz, ihbarlı ve 1 ay ile 3 aya kadar vadeli mevduat katılım fonunda yeni oran yüzde 12 olarak belirlendi.

6 aya kadar vadeli mevduatlar ile 1 yıla kadar vadeli ve 1 yıldan uzun vadelilerde bu oran yüzde 8 olarak uygulanacak.

Oranlar, Merkez Bankası'nca kur koruma desteği sağlanan hesaplarda 6 aya kadar vadelilerde yüzde 33, 1 yıl ve üzeri mevduatlarda yüzde 22 olacak.

Yurt dışı bankalar mevduatı katılım fonu dahil 1 yıla kadar vadeli hesaplarda ise yüzde 8, 3 yıla kadar vadelilerde yüzde 5 buçuk, 3 yıldan uzun vadeli hesaplar için faiz oranı yüzde 3 olarak belirlendi.