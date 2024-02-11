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Merkez Karakol Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Aziz Yıldız hayatını kaybetti

Hatay'nın Arsuz ilçesinde Merkez Karakol Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Aziz Yıldız (53), göreve çıkarken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

DHA11 Şubat 2024 Pazar 12:02 - Güncelleme:
Merkez Karakol Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Aziz Yıldız hayatını kaybetti
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Arsuz İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Merkez Karakol Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Aziz Yıldız, dün göreve çıkarken kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Yıldız, kurtarılamadı. Evli ve 3 çocuk babası Yıldız için Arsuz Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Yıldız'ın ailesinin yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ömer Ersever, İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe, Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, ilçe emniyet müdürleri, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörü Prof Dr. Tolga Depci, kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Arsuz Müftüsü Mehmet Sayen'in duası sonrası Yıldız'ın cenazesi, memleketi Kayseri'ye gönderildi.

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