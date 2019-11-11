Merkür tutulması burçları nasıl etkileyecek? Merkür tutulmasının burçlara etkisi nasıl olacak? sorularının yanıtları şimdiden yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. 11 Kasım 2019 tarihinde Akrep Burcunda Merkür tutulması yaşanacak. Merkür retrosu yoğun bir şekilde gerçekleşse de bu retro içerisinde tutulma olduğu için etkilerini daha net bir şekilde hissedilecek. Akrep burcunda gerçekleştiği içinde bunu daha yoğun şekilde hissedebiliriz. Geçmişe yönelme ve oradaki sorunları çözmeye yönelik çalışmalar yapılabilir. İkili ilişkilerde bazı zıtlıklar ile karşılaşılabilir. Retro döneminde sert açılar olmayacağı için farkındalıklar artabilir. Merkür tutulmasının burçlara etkilerini sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler..

MERKÜR TUTULMASI BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Akrep burcunda gerçekleştiği içinde bunu daha yoğun şekilde hissedebiliriz. Geçmişe yönelme ve oradaki sorunları çözmeye yönelik çalışmalar yapılabilir. İkili ilişkilerde bazı zıtlıklar ile karşılaşılabilir. Retro döneminde sert açılar olmayacağı için farkındalıklar artabilir.

KOÇ BURCU MERKÜR TUTULMASI ETKİLERİ

Koç: Koç burcu olanlar ve yükselen burcu koç olanlar maddi durumunuz biraz daha ön planda olacak. Sizin veya partneriniz parasal konularında bazı krizler ortaya çıkabilir. Bu durumu çözmek için kafa yorabilirsiniz. Sağlık konusunda da biraz dikkatli olmanız gerekiyor.

BOĞA BURCU MERKÜR TUTULMASI ETKİLERİ

Boğa: Boğa burcu olanlar ve yükselen burcu boğa olanlar bu hareket tam karşıt burcunuzda gerçekleşecek. İlişkileriniz etkilenebilir. Var olan bir ilişki içerisindeyseniz orada yer alan sorunları çözmeye çalışacaksınız. Geçmişten bitmemiş ve yarım kalmış birliktelikler varsa tekrar gündeme gelebilir.

İKİZLER BURCU MERKÜR TUTULMASI ETKİLERİ

İkizler: İkizler burcu olanlar ve yükselen burcu ikizler olanlar bu dönemde sağlık problemlerinizin üzerinde durmanızda fayda var. Nasılsa zamanla geçer diye ertelemeyin. İş hayatınızda bazı durumlara dikkat etmeniz gerekebilir. Yeni bir projelere başladıysanız ve önünüze aksilikler geliyorsa biraz durup düşünmenizde fayda var.

YENGEÇ BURCU MERKÜR TUTULMASI ETKİLERİ

Yengeç: Yengeç burcu olanlar ve yükselen burcu yengeç olanlar 5. evinizde yaşayacaksınız bu hareketliliği. 5. ev şans evi olduğu için daha çok yaratıcı olacak ve farkındalığınızı arttıracaksınız. Aşk hayatınızda güzel konulara adım atabilirsiniz. İş hayatınızda karşınıza bazı fırsatlar çıkabilir.

ASLAN BURCU MERKÜR TUTULMASI ETKİLERİ

Aslan: Aslan burcu olanlar ve yükselen burcu aslan olanlar en fazla etkilenecek olan burçlardansınız. Bu hareketlilikte daha çok geçmişe yolculuk yapabilirsiniz. Sizden saklanmış olan konuları ortaya çıkaracaksınız. İç sezgileriniz oldukça yükselecek vee karşınıza çıkacak olan olumsuzlukları önceden tespit edebileceksiniz.

BAŞAK BURCU MERKÜR TUTULMASI ETKİLERİ

Başak: Başak burcu olanlar ve yükselen burcu başak olanlar merkür 3. evinizde olacak. Eğitim hayatınız devam ediyorsa güzel yeniliklere adım atabilirsiniz. İş hayatınız aktifse kendinizi geliştirmek adına bir eğitim alabilirsiniz.

TERAZİ BURCU MERKÜR TUTULMASI ETKİLERİ

Terazi: Terazi burcu olanlar ve yükselen burcu terazi olanlar daha çok düşüncelerinize yoğunlaşacaksınız. Farklı yerlerden gelecek olan paralarınız var fakat biraz gecikebilir. Yarım kalmış bir işiniz varsa bunu tamamlamak için yeni kararlar alabilirsiniz.

AKREP BURCU MERKÜR TUTULMASI ETKİLERİ

Akrep: Akrep burcu olanlar ve yükselen burcu akrep olanlar bu dönemde hayatınızda var olan şeyleri daha çok sorgulayabilirsiniz. Karşınıza çıkacak olan insanlar var bunlar size yeni fırsatlar sunsada içinizin almadığı bir nokta olacak.

YAY BURCU MERKÜR TUTULMASI ETKİLERİ

Yay: Yay burcu olanlar ve yükselen burcu yay olanlar merkür retrosu 12. evinizde olacak. Bu evrede sosyal hayatınızdan uzaklaşarak daha çok yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Bilinçaltınızda sizi üzmüş olan bazı konulara yoğunlaşabilirsiniz.

OĞLAK BURCU MERKÜR TUTULMASI ETKİLERİ

Oğlak: Oğlak burcu olanlar ve yükselen burcu oğlak olanlar retro 11. evinizde gerçekleşecek. İş hayatınızda veya eğitim hayatınızda biraz duraksamanız gerektiğine işaret edebilir. Bugüne kadar yapmış olduğunu veya yarım kalan bir işiniz varsa baştan sona bi gözdermenizde fayda var.

KOVA BURCU MERKÜR TUTULMASI ETKİLERİ

Kova: Kova burcu olanlar ve yükselen burcu kova olanlar merkür sizin kariyer evinizde olacak. İş hayatınız veya eğitim hayatınız ön planda olacak. Alacak olduğunuz yeni kararlar varsa biraz daha temkinli olmanızda fayda var.

BALIK BURCU MERKÜR TUTULMASI ETKİLERİ

Balık: Balık burcu olanlar ve yükselen burcu balık olanlar merkür 9. evinizde gerçekleşecek. Su burcu olduğunuz için bu retronun size olumsuz bir etkisi olmayacak. Gitmek istediğiniz gidemediğiniz bir tatil planınız varsa bunu gerçekleştirebilirsiniz.