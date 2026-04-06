  • Mermer ocağında kahreden ölüm! İşe başladığı ilk gün canından oldu
Mermer ocağında kahreden ölüm! İşe başladığı ilk gün canından oldu

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen feci iş kazası yürekleri dağladı. Bir mermer ocağında iş makinesi lastiğine hava basıldığı sırada yaşanan şiddetli patlama sonucu, henüz dün işe başlayan 26 yaşındaki Mustafa K. hayatını kaybetti. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

6 Nisan 2026 Pazartesi 17:27
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde faaliyet gösteren bir mermer ocağındaki iş kazasında işe bir gün önce başlayan 26 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi.

Kaza, Göksun ilçesi Çardak Mahallesi Tülüce mevkisindeki mermer ocağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ocakta çalışan işçiler iş makinesinin lastiğine hava bastığı sırada ani basınç sonucu dev lastik büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın etkisiyle savrulan 26 yaşındaki Mustafa K. ağır şekilde yaralandı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mustafa K.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen işçinin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken Mustafa K.'nın işe dün başladığı öğrenildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Geri manevra faciaya dönüştü: Önce solladı, sonra geri dönüp çarptı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
