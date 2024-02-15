İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Şubat 2024 Perşembe / 6 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,7651
  • EURO
    33,1597
  • ALTIN
    1970.2
  • BIST100
    9072.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Mermer yüklü tır işçi servisi ile çarpıştı: 9 yaralı
Güncel

Mermer yüklü tır işçi servisi ile çarpıştı: 9 yaralı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde mermer yüklü tır ile işçi taşıyan servis minibüsünün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

AA15 Şubat 2024 Perşembe 00:30 - Güncelleme:
Mermer yüklü tır işçi servisi ile çarpıştı: 9 yaralı
ABONE OL

Bir zeytinyağı fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Enis Kocaman (42) idaresindeki 10 AGE 782 plakalı servis minibüsü, Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 kara yolunda Ayvalık sapağına girmek isterken Abdullah Aytulum idaresindeki 34 HPP 024 plakalı tır ile çarpıştı.

Kazada sürücü Enis Kocaman (42) ile Derya Küçük (24), Şafak Akbulut (27), Yasemin Açıkalınlı (32), Nilüfer Rüzgar (49), Sezai Aydoğan (37), Semanur Aktan (33), Gülay Mehder (40) ve Selcen Arıkan (40) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Ayvalık, Burhaniye ve Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kocaman, Küçük ve Akbulut'un durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

  • balıkesir trafik kazası
  • ayvalık kaza
  • işçi taşıma kaza

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.