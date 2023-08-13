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Mermerin üzerinde yumurta pişirdi

Sınır kenti Kilis'te aşırı sıcaklar nedeniyle bir vatandaş, sıcak havanın etkisini göstermek amacıyla mermerin üzerinde yumurta pişirdi.

IHA13 Ağustos 2023 Pazar 17:45 - Güncelleme:
Mermerin üzerinde yumurta pişirdi
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Aşırı sıcaklar en çok Güneydoğu'da hissediliyor. Hava sıcaklığının 42 derecenin üstüne çıktığı Kilis'te, bir vatandaş güneşin altında duran mermerin üzerine yumurta kırarak pişirdi. Aşırı sıcaklara dikkat çeken vatandaş, bir sonraki hedefinin ise mermerde et pişirmek olduğunu söyledi.

"10 DAKİKADA YUMURTAM PİŞTİ"

Son 10 yılın en çok sıcak günlerini yaşadığını söyleyen Mikail Kırlangıç, "Serhat şehrimizde gerçekten kuru bir sıcak var. Bu sıcaklar insanı gerçekten kavuruyor. İnsanlar durduğu yerde sıcaktan terliyor. Ben de bu yüzden deney yapmak istedim. Dama çıktım ve yumurta kavurmak aklıma geldi. Mermerin de sıcak olduğunu fark edince yağı koyup üzerinde pişmesini bekledim. Yaklaşık 10 dakika içerisinde pişen yumurtayı çocuklarla yedik" dedi.

"BİR SONRAKİ HEDEFİM MERMERDE ET PİŞİRMEK"

Sıcakların daha da üst seviyeye çıkmasının ardından yumurtayı pişirdiği mermerde et pişireceğini söyleyen Kırlangıç, "Bir sonraki hedefim yumurta değil, et pişirmek. Yumurtanın piştiği mermerde güneşin sıcağında kıyma pişireceğim. Herhangi bir ateş ve takviye sıcaklık olmadan sadece güneşin ısısıyla kıyma pişireceğim" diye konuştu.

  • sıcak hava
  • Kilis
  • yumurta pişirme

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