İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mart 2026 Pazar / 4 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3346
  • EURO
    51,3419
  • ALTIN
    6406.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Mersin-Antalya kara yolunda heyelan paniği: Saniye saniye kaydedildi
Güncel

Mersin-Antalya kara yolunda heyelan paniği: Saniye saniye kaydedildi

Mersin'in Aydıncık ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapanan Mersin-Antalya kara yolu çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.

AA22 Mart 2026 Pazar 08:55
ABONE OL

İlçede gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren yağışlar nedeniyle Mersin-Antalya kara yolu Yenikaş Mahallesi Sarıyar mevkisinde heyelan meydana geldi.

Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisinin sürüklendiği kara yolu, çift yönlü ulaşıma kapandı.

Heyelan sırasında yolda seyir halinde bulunan Okan K. (44) idaresindeki hafif ticari araç, toprak altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, karayolları, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan hafif yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Karayolları ekipleri, ulaşıma kapanan Mersin-Antalya kara yolunda çalışma başlattı.

İş makinelerinin destek verdiği temizlik ve yol açma faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından kara yolu ulaşıma açıldı.

  • Mersin-Antalya yolunda ulaşım
  • Aydıncık heyelanı
  • Yol kapanması açıldı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.