  • Mersin Limanı'nda dev ilaç operasyonu! 12,4 milyon kapsül ilaca el konuldu
Mersin Limanı'nda dev ilaç operasyonu! 12,4 milyon kapsül ilaca el konuldu

Mersin Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, tramadol etken maddeli 12 milyon 400 bin adet kapsül ilaç ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 4 milyar 960 milyon lira olduğu belirtildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

İHA2 Haziran 2026 Salı 15:08
Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Pakistan'dan Mersin Limanına gelen bir konteyner incelemeye alındı.

Özet beyan kapsamında içerisinde 40 palet havlu ve poşet türü eşya bulunduğu bildirilen konteynerde yapılan detaylı kontrollerde, beyan dışı ürünler tespit edildi. Ekiplerin yaptığı aramalarda, 25 palet üzerinde bulunan 248 koli içerisinde yaklaşık 9 bin 920 kilogram ağırlığında, tramadol etken maddeli 'Tamol X 225 mg' marka ilaç ele geçirildi.

Yapılan sayımlarda toplam 124 bin paket içerisinde 12 milyon 400 bin adet kapsül bulunduğu belirlenirken, ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 4 milyar 960 milyon lira olduğu bildirildi.

Operasyon kapsamında kaçakçılık olayını gerçekleştirdiği değerlendirilen Ö.K. isimli şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

  • tramadol kapsül
  • Mersin Limanı operasyonu
  • 4 milyar lira değer
  • ele geçirme
  • şüpheli gözaltı

