İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Kasım 2023 Cumartesi / 6 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,6953
  • EURO
    31,4209
  • ALTIN
    1826.46
  • BIST100
    7853.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Mersin Limanı'nda operasyon! 54 kg kokain ele geçirildi
Güncel

Mersin Limanı'nda operasyon! 54 kg kokain ele geçirildi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gümrük Muhafaza ekiplerinin Mersin Limanı'nda gerçekleştirdiği operasyonda 54 kilogram kokain ele geçirildiğini bildirdi.

AA18 Kasım 2023 Cumartesi 09:12 - Güncelleme:
Mersin Limanı'nda operasyon! 54 kg kokain ele geçirildi
ABONE OL

Bolat, sosyal medya hesabından, Mersin Limanı'nda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonuna ilişkin paylaşım yaptı.

Toplum sağlığı ile ülkenin geleceği olan gençleri korumaya kararlı olduklarına işaret eden Bolat, Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin Mersin Limanı'nda gerçekleştirdiği operasyon sonucu 54 kilogram kokainin ele geçirildiğini aktardı.

Bolat, olayla ilgisi bulunan 10 kişinin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla gözaltına alındığını bildirirken, "Toplumların sosyal ve kültürel yapısını bozan, ekonomik zararlarıyla beraber insan sağlığı için büyük tehdit oluşturan uyuşturucu ile mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Başarılı operasyonlarına bir yenisini ekleyen Gümrük Muhafaza ekiplerimizi yürekten tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

  • Ömer Bolat
  • kokain
  • Mersin Limanı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.