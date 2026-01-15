İSTANBUL 12°C / 7°C
Güncel

Brezilya'dan Türkiye'ye gönderilmiş! Mersin Limanı'nda şafak operasyonu

Mersin Limanında uluslararası uyuşturucuyla mücadele kapsamında bu sabah düzenlenen operasyonda 298 kg kokain ele geçirildi.

15 Ocak 2026 Perşembe 08:15
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin Limanında Uluslararası Uyuşturucuyla Mücadele Kapsamında bu sabah polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 298 kg kokain ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mersin Limanında Uluslararası Uyuşturucuyla Mücadele Kapsamında bu sabah Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 298 kg kokain ele geçirildiğini belirterek şu bilgileri verdi:

"Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, bir gemide yasal yükü yer fıstığı olan ve Brezilya'dan ülkemize gönderilen konteynerde yapılan aramada 298 kg kokain ele geçirildi."

