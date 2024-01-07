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Mersin Limanı'nda uyuşturucu operasyonu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri Mersin Limanı'nda gerçekleştirdiği operasyonda 77 kilogram kokaine el konuldu.

AA7 Ocak 2024 Pazar 09:46 - Güncelleme:
Mersin Limanı'nda uyuşturucu operasyonu
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Orta ve Güney Amerika ülkelerinden limana getirilen konteynerler mercek altına alındı.

Muz yüklü bir konteyner şüpheli olarak değerlendirilerek, x-ray taramasına sevk edildi, detaylı şekilde kontrol edilmek üzere arama hangarına alındı.

Gümrük muhafaza ekiplerinin narkotik dedektör köpekleri kullanarak gerçekleştirdikleri aramada, konteynerin ön kısmındaki gizli bir bölmeye saklanmış 77 kilogram kokain ele geçirildi.

Olayla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı, iki şüpheli gözaltına alındı.

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