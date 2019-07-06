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Mersin merkezli 5 ilde ''sahte bahis kuponu'' operasyonu

Mersin merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, sahte bahis kuponu düzenleyerek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 20 zanlıdan 7'si tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, Y.S, sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kişinin sahte bahis kuponu düzenleyerek kendisini dolandırdığı iddiasıyla polise başvurdu.

İhbar üzerine harekete geçen Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, başlattığı soruşturmada olaya konu olan sosyal medya hesaplarını takibe aldı.

Uzman ekipler, 10 ay süren çalışmada fotoğraf programlarıyla düzenlenen sahte kuponların, ikramiye kazanmış gibi sosyal medya hesaplarında paylaşıldığını, buna güvenen bazı kişilerin de yeni bahis kuponlarından yararlanabilmek için "abonelik" adı altında para vererek sisteme katıldığı tespit edildi.

Kazanmayı bekledikleri paralar hesaplarına yatmayınca bahis kuponlarının sahte olduğunu anlayan çok sayıda kişinin şikayette bulunduğu, bazılarının ise şüpheliler tarafından tehdit edilerek müracaatlarının engellendiği belirlendi.

Şüphelilere yönelik Mersin, İstanbul, İzmir, Aydın ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda suç örgütü elebaşısı olduğu iddia edilen E.A'nın da aralarında olduğu 20 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda, çok sayıda sahte bahis kuponu, bunlardan elde edilen para ve dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemelerde de orantısız şekilde para transferi gerçekleştirildiği belirlendi.

Zanlılardan 3'ü emniyetteki işlemlerin ardından salıverildi, 17'si ise adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılanlardan şüphelilerden 7'si tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- "PARA HESABIMA YATMAYINCA DOLANDIRILDIĞIMI ANLADIM"

Y.S. emniyetteki ifadesinde, bahis kuponlarının gerçek olduğuna inandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sosyal paylaşım sitesinde gezinirken M.K. adlı kişinin bahis kuponları ve para resimlerini paylaştığını gördüm. Bunun üzerine şahısla iletişime geçerek nasıl kazanabileceğimi sordum. O da bana kesin tutacak bahis kuponu verdiklerini, bunun karşılığında üyelik adı altında bir miktar para vermem gerektiğini iletti. Parayı gönderdim ancak kazanacağım tutar hesabıma yatmayınca dolandırıldığımı anladım. Başka insanların mağdur olmaması için de şikayetçi oldum."

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