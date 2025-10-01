İSTANBUL 22°C / 14°C
Güncel

Mersin merkezli 6 ilde “Yasa Dışı Bahis” operasyonu

Mersin merkezli 6 ilde “Yasa Dışı Bahis” suçuna yönelik Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 59 şüpheli yakalandı.

1 Ekim 2025 Çarşamba 07:58
Mersin merkezli 6 ilde “Yasa Dışı Bahis” operasyonu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Mersin merkezli 6 ilde yasa dışı bahse karşı düzenlenen operasyonlarda 59 şüphelinin yakalandığını ve 34'ünün tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Mersin merkezli Sivas, Bursa, İstanbul, Adana ve Manisa'da yasa dışı bahse karşı Jandarma tarafından operasyonlar düzenlendi. 9 aylık hesap hareketlerinde 22 Milyar TL'lik işlem hacmi bulunduğu belirlenen şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri tespit edildi. Düzenlenen operasyonlar sonucu 59 şüpheli yakalanırken 34'ü tutuklandı, 25'i hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

