İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mart 2024 Cuma / 13 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1531
  • EURO
    34,9069
  • ALTIN
    2248.25
  • BIST100
    9140.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Mersin merkezli 7 ilde dolandırıcılık operasyonu
Güncel

Mersin merkezli 7 ilde dolandırıcılık operasyonu

Mersin merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medyadan 'evde paketleme işiyle para kazanma' vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 15 şüpheli gözaltına alındı.

AA22 Mart 2024 Cuma 08:40 - Güncelleme:
Mersin merkezli 7 ilde dolandırıcılık operasyonu
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden "evde paketleme işi yaparak para kazanma" vaadiyle "güvence bedeli" adı altında para toplayıp dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda19 şüphelinin kimlikleri teslim edildi.

Mersin'in de aralarında olduğu 7 ildeki adreslere düzenlenen operasyonda 15 zanlı yakalandı.

Aramalarda ele geçirilen çeşitli dijital materyaller inceleyeme alındı.

Polis, adresinde bulunamayan 4 şüpheliyi arıyor.

  • Mersin
  • dolandırıcılık operasyonu
  • gözaltı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.