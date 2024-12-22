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  • Mersin merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı
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Mersin merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı

Mersin merkezli 8 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

AA22 Aralık 2024 Pazar 13:23 - Güncelleme:
Mersin merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı
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İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada terör örgütüne finans sağladığı iddia edilen 7 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Mersin, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, İzmir, Manisa, Karabük, Şırnak'taki adreslere gerçekleştirilen operasyonda zanlılar yakalandı.

Adreslerde ele geçirilen doküman ve dijital malzemeler incelemeye alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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