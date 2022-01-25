Mersin merkezli dolandırıcılık operasyonunda 11 zanlı yakalandı

AA 25 Ocak 2022 Salı 10:25 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 10:25

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ele geçirdikleri sosyal medyada hesapları üzerinden "kripto para yatırımı" ve "garantili bahis kuponu" vaadiyle Mersin, Adana, Antalya, Ankara, Denizli, Hatay, Muş, Manisa, Osmaniye, Tunceli, Sivas, Konya, Iğdır, İzmir, Aksaray, Eskişehir, İstanbul ve Samsun'da yaşayan 23 vatandaşı yaklaşık 170 bin lira dolandırarak haksız kazanç sağladıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 19 şüphelinin Mersin, Batman, Adana ve Hatay'daki adreslerine şafak vakti operasyon düzenlendi.

Mersin'de yaklaşık 100 polisin katıldığı baskınlarda, 11 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunmayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.