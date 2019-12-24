Mersin okullar tatil mi? Mersin'de bugün okullar tatil edildi mi? sorularının yanıtları tüm öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Mersin Valisi Ali İhsan Su, kentte akşam başlayan yağış sonrasında sosyal medyada okulların tatil edileceği yönündeki haberlerin asılsız olduğunu bildirdi. Mersin okullar tatil mi? sorusunu Vali yanıtladı.

MERSİN OKULLAR TATİL Mİ?

Twitter hesabından açıklama yapan Vali Su, "Sevgili öğrenciler ve veliler, 24.12.2019 Salı günü yağış sebebiyle okulların tatil olduğu haberleri asılsızdır. Okullarımız açıktır, eğitim-öğretim devam ediyor." ifadelerini kullandı.

MERSİN HAVA DURUMU:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Kıyı Ege, Akdeniz'de kuvvetli, Mersin ve Adana çevreleri ile Osmaniye’nin batısında yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak yağış, Kahramanmaraş’ın kuzey ve yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı(sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Malatya, Adıyaman, G. Antep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege , Akdeniz, Karaman çevreleri ile Konya'nın güney ve batı kesimlerinde kuvvetli, Mersin ve Adana çevreleri ile Osmaniye’nin batısında yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak yağış, Kahramanmaraş’ın kuzey ve yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ye yer fırtına şeklinde (50-90 km/sa), Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden fırtına, yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına (60-100 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.