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Mersin seçim sonuçları 2023: Hangi parti kaç oy aldı? Mardin Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçim Sonuçları

Mersin seçim sonuçları, 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimlerini takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde Mersin'de 4 bin 123 sandıkta 1 milyon 378 bin 408 seçmen oy kullanacak. Peki 2023 seçimlerinde Mersin'de hangi parti kaç oy aldı? Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları kaç? İşte Türkiye geneli Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçiminde 2023 Mersin seçim sonuçları

13 Mayıs 2023 Cumartesi 13:52 - Güncelleme:
Mersin seçim sonuçları 2023: Hangi parti kaç oy aldı? Mardin Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçim Sonuçları
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2023 Cumhurbaşkanı ve 28. dönem Milletvekili Seçimi 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. Mersin'de 1 milyon 378 bin 408 seçmen sandık başına gidecek. Pazar günü gerçekleştirilecek olan seçimlerde oy verecek olan vatandaşların gözü kulağı YSK tarafından açıklanacak olan seçim sonuçlarına çevrildi. Peki 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinde Mersin'de hangi Cumhurbaşkanı adayı ne kadar oy aldı? Partilerin oy oranları nasıl? İşte Mersin seçim sonuçları 2023

14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçiminde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan Cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken, milletvekili adayları partilerinin oy oranlarına göre meclise girecek. YSK verilerine göre Mersin 14 milletvekilini Meclis'e gönderecek. Peki 2023 seçimlerinde Mersin'de hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Mersin milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Şahinbey, Şehitkamil, Araban, İslahiye Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti oy oranları

MERSİN SEÇİM SONUÇLARI 2023

Mersin seçim sonuçları 2023: Seçim yasaklarının kaldırılmasıyla birlikte sandıklar açılıp, Cumhurbaşkanı adaylarının aldıkları oy oranları açıklanacak. Mersin seçim sonuçları ve Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın oy oranları Star.com.tr'de 2023 seçim sayfasında anlık olarak yayınlanacak.

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

Açılan Sandık Oranı:

%0.00

RECEP TAYYİP ERDOĞAN:

KEMAL KILIÇDAROĞLU:

SİNAN OĞAN:

MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık Oranı:

%0.00

AK PARTİ:

CHP:

MHP:

İYİ PARTİ:

YEŞİL SOL PARTİ:

BBP:

YENİDEN REFAH:

MEMLEKET PARTİSİ:

ZAFER PARTİSİ:

AP (ADALET PARTİSİ):

SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI (TKP, TKH, SOL PARTİ):

TİP:

DİĞER:

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