Mersin Üniversitesi'nde Gazze'ye destek pankartına tepki çeken müdahale

İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları durmuyor. İsrail, genç, çocuk yaşlı demeden binlerce masum insanı katlederken, dünyadan bu soykırıma tepkiler artarak devam ediyor. Özellikle Amerika'daki üniversitelerdeki başlayan protestolar tüm Avrupa'ya yayıldı.

GAZZE'YE DESTEK PANKARTI AÇAN ÖĞRENCİLERE GÖREVLİLER MÜDAHALE ETTİ

Mersin Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde Gazze'ye destek pankartı açan öğrencilere görevliler müdahale etti.

Öte yandan Mersin Üniversitesi mezuniyet töreninde Gazze'ye destek amacıyla pankart açmak isteyen öğrenciler engellendi.

Mersin Üniversitesi Stadyumu'nda gerçekleşen törende Gazze'ye destek pankartını vermek istemeyen öğrenciler ve görevliler arasında gerginlik yaşandı.

Pankarta müdahale sırasında bir kişi, 'Başlarım Gazze'nizden. Neyin Gazze'si? Gazze'sinin Allah belasını versin ya' ifadelerini kullandı.