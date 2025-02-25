Mersin ve Adana'da tefecilik operasyonu: 35 gözaltı

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre, komisyon ve faiz karşılığında para vererek tefecilik yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Verdikleri paraya karşılık mağdurların araçlarını teminat olarak aldıkları iddia edilen 41 şüphelinin kimliği belirlendi.

Polis ekiplerince Mersin ve Adana'daki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 35'i yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların adreslerinde 2 tabanca, 2 şarjör, 1 pompalı tüfek, 377 tabanca fişeği, 35 tüfek kartuşu, çek, senet ve banka kartları ele geçirildi.

İkametlerinde bulunamayan 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.