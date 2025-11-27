İSTANBUL 22°C / 12°C
Güncel

Mersin ve Erzurum'da uyuşturucu tacirlerine darbe

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzenledikleri operasyonlarla Erzurum'da 224,5 kilogram metamfetamin ile Mersin'de 223 kilogram skunk ele geçirdiklerini, 3 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

27 Kasım 2025 Perşembe 08:27
Mersin ve Erzurum'da uyuşturucu tacirlerine darbe
ABONE OL

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Mersin ve Erzurum emniyet müdürlükleri koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubesi müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucu Mersin ve Erzurum'da uyuşturucu operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

Ekiplerce operasyonlarda yabancı uyruklu 3 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, Erzurum'da 224,5 kilogram metamfetamin ile Mersin'de 223 kilogram skunk ele geçirildiğini duyurdu.

Yerlikaya, operasyonlarda emeği geçenleri tebrik ederek, "Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak." ifadesini kullandı.

