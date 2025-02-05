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  • Mersin'de 1 öğrencinin öldüğü korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı
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Mersin'de 1 öğrencinin öldüğü korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Mersin'de geçen yıl okul çıkışında bir öğrencinin hayatını kaybettiği, bir öğrencinin de ağır yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Belediye otobüsünün ön güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüde; iki çocuğun okul çıkışında yaya geçidinden el ele tutuşarak karşıya geçmeye çalışırken, Coşkun T.'nin kullandığı kamyonetin çarptığı an yer aldı

IHA5 Şubat 2025 Çarşamba 10:07 - Güncelleme:
Mersin'de 1 öğrencinin öldüğü korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı
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Geçen yıl 23 Mayıs'ta Yenişehir ilçesinde meydana gelen kazada, ortaokul öğrencileri Elif Su Ekinci (11) ve Elif Yüksel'e (11) okuldan çıkıp evlerine gittikleri sırada yolun karşısına geçerken, Coşkun T. (25) idaresindeki 33 ACY 335 plakalı kamyonet çarptı. 34. Cadde'de bulunan Yenişehir Proje İmam Hatip Lisesi önündeki kazada, Elif Su Ekinci olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Elif Yüksel de ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Coşkun T. ise çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

EL ELE TUTUŞARAK KARŞIYA GEÇİYORLARMIŞ

Önce Mersin Şehir Hastanesi sevk edilen Elif Yüksel'in tedavisi, ailenin talebi üzerine Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde sürerken, kaza anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Belediye otobüsünün ön güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüde; otobüsün yaya geçidine yaklaşırken yavaşlayıp durduğu, okuldan çıkan Elif Su Ekinci ve Elif Yüksel'in el ele tutuşarak yaya geçidinden birlikte yolun karşısına geçmeye çalışırken, Coşkun T.'nin kullandığı kamyonetin çocuklara çarptığı anlar yer aldı. Ayrıca başka öğrencilerin de karşıya geçmeye hazırlandığı, kaza olunca panikledikleri anlar kameralara yansıdı.

İLK DURUŞMA DÜN GÖRÜLDÜ

Mersin Cumhuriyet Savcılığı tarafından kazayla ilgili hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Coşkun T.'nin 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan yargılanması talep edildi. İddianamede, sürücünün kazanın oluşumunda asli kusurlu olduğu belirtildi. Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamenin ardından davanın ilk duruşması dün görüldü. Sanık, olay anında yaşadıklarını anlatarak, kazada kusurunun olmadığını düşündüğünü dile getirerek, tahliyesini talep etti.

"SANIĞIN EN ÜST SINIRDAN CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ"

Dünkü duruşmada müşteki avukatı Hibe Gökalp ise 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' hususuna itiraz ettiklerini ifade ederek, sanığın 'bilinçli taksirle' yargılanması gerektiğini ifade ederek, "Yaya geçidinde belediye otobüsü öğrencilere yol vermek için durmuş ama sanık eylemine devam etmiş. Herkes buradan çıkacak sonucu bekliyor. Herkes adalet bekliyor. Sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti dosyadaki eksik hususların giderilmesi, Elif Yüksel'in tedavi süreçlerine ilişkin hastanelerden rapor istenmesi için duruşmayı ertelerken, sanık Coşkun T.'nin de tutukluk halinin devamına karar verildi.

TRAFİK LAMBASI TAKILDI, REFÜJE KORKULUK ÇEKİLDİ

Bu arada otoban bağlantı yolu olarak da kullanılan 34. Cadde'deki okul bölgesinde önlemler artırıldı. Yaklaşık 9 ay önce kazanın yaşandığı Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi bölgesine yaya geçidine trafik lambası takılarak geçişler kontrol altına alınırken, öğrencilerin rastgele karşıya geçmesini önlemek için de refüje demir korkuluk çekildi.

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